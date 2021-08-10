Японско-европейский космический аппарат подлетит сегодня к Венере

Направляется он в сторону Солнца. BepiColombo — это совместный проект Японского агентства аэрокосмических исследований и Европейского космического агентства. Их аппарат изучит сегодня вторую от Солнца планету. Ожидается, что он приблизится к Венере на 550 километров.

Как уже объявили в организациях, которые отвечают за эту миссию, сегодняшний случай уникальный. Дело в том, что буквально вчера у этой планеты пролетел и аппарат NASA, но на расстоянии в несколько раз большем.

Предполагается, что специалисты впервые получат возможность состояние поверхности Венеры в разных местах в одно и то же время. Космический аппарат также сможет увидеть части планеты, которые обычно не видны.

Тем не менее, ожидать цветных снимков в высоком разрешении не стоит. Как сообщало интернет-издание Space.com, проблема в том, что Венера — не основная цель обеих миссий.

Вчерашний аппарат NASA использовал её гравитацию, чтобы повернуть на Солнце и изучить его полюса, а BepiColombo сегодня делает то же самое, чтобы попасть к Меркурию. Ожидается, что он сделает еще несколько таких облётов и выйдет на орбиту самой близкой к Солнцу планеты к 2025-му году.

К 2029-му году аппарат на Венеру планирует отправить и Роскосмос. Минувшей весной на разработку техзадания по этому проекту госкорпорация выделил 318 миллионов рублей.