Верховный суд признал законным снятие с выборов в Госдуму Павла Грудинина

Оспорить постановление Центризбиркома в Верховном суде коммунистам не удалось. Жалобу директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина оставили без удовлетворения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение «порочным». Грудинин в предвыборном списке партии занимал третью строку после Зюганова и советской летчицы-космонавта Светланы Савицкой. Однако его экс-супруга Ирина Грудинина направила в ЦИК заявление, в котором утверждала, что ее бывший муж не указал в декларации зарубежные активы.

Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на члена комиссии, к заявлению никаких подтверждающих документов не прилагалось. Однако позже в ЦИКе со ссылкой на Генпрокуратуру заявили, что Грудинин действительно не избавился от активов за рубежом. На этом основании его и исключили из списка.

Сам политик подчеркивает, что никаких доказательств представлено так и не было. Он снятие с выборов объясняет тем, что власти испугались высокого рейтинга КПРФ.

В 2018 году Грудинин баллотировался от КПРФ в президенты и занял второе место. Тогда же началась судебная тяжба с миноритариями совхоза. Это дело использовалось провластными СМИ для дискредитации политика