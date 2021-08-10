Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки журнала Vogue

Это будет обложка первого номера скандинавского издания журнала. Продавать его будут в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии ограниченным тиражом, чтобы сократить ущерб лесам от непроданных экземпляров. Тунберг позировала для обложки со своей лошадью Стренгур. Также она дала интервью журналу, в котором жестко раскритиковала и его самого, и всю индустрию моды в целом, как вносящую весомый вклад в надвигающуюся экологическую катастрофу.
2021-08-10T05:05:02+03:00
2021-08-10T05:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 10 августа 2021
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