Шведская экоактивистка Грета Тунберг снялась для обложки журнала Vogue

Это будет обложка первого номера скандинавского издания журнала. Продавать его будут в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии ограниченным тиражом, чтобы сократить ущерб лесам от непроданных экземпляров. Тунберг позировала для обложки со своей лошадью Стренгур. Также она дала интервью журналу, в котором жестко раскритиковала и его самого, и всю индустрию моды в целом, как вносящую весомый вклад в надвигающуюся экологическую катастрофу.