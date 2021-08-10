В Белоруссии ликвидировали национальное отделение ПЕН-Центра

Им руководила нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Об этом сообщает телеграм-канал организации со ссылкой на решение суда, но при этом на каком основании Минюст подавал иск о ликвидации ПЕН-центра, не уточняется.

Эта международная неправительственная организация объединяет журналистов, писателей и поэтов. В Белоруссии она работала с 1989-го года. Сама Алексиевич покинула Белоруссию еще прошлой осенью.