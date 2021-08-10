Минюст США проанализирует документы о терактах 11-го сентября 2001-го на предмет возможного снятия грифа секретности

С таким обещанием выступил президент страны Джо Байден. По его словам, нынешняя администрация привержена – цитата – «максимальной открытости в этом вопросе».

В атаках захваченных авиалайнеров на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке погибли почти 3000 человек. Часть родственников жертв призвали Байдена воздержаться от посещения мемориальных мероприятий через месяц, если он не рассекретит документы, которые, по их мнению, могут пролить свет на роль властей Саудовской Аравии в подготовке терактов.