В Ладожское озеро выпустили после реабилитации пятерых кольчатых нерп

Их выхаживали в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Четыре самца и одна самка, по оценке биологов, чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни. Весят они примерно по 20 кг, а когда их нашли – весили чуть больше 4-х.