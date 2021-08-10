В Ладожское озеро выпустили после реабилитации пятерых кольчатых нерп

Их выхаживали в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино. Четыре самца и одна самка, по оценке биологов, чувствуют себя хорошо и готовы к самостоятельной жизни. Весят они примерно по 20 кг, а когда их нашли – весили чуть больше 4-х.
2021-08-10T04:04:10+03:00
2021-08-10T04:04:10+03:00
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04:04, 10 августа 2021
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