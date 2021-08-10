Во Франции власти обещают не наказывать нарушителей режима санитарных паспортов в первую неделю их действия

Система заработала вчера – де-факто она означает, что совершеннолетние французы для посещения практически любых общественных мест и транспорта должны быть либо привиты от ковида, либо постоянно сдавать на него тесты за свой счет. Эта мера вызвала массовые уличные протесты по всей стране.
2021-08-10T04:04:03+03:00
2021-08-10T04:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 10 августа 2021
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