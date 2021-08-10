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04:03, 10 августа 2021

В Ленинградской области завели уголовное дело на мужчину, проникшего в детский сад

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. По словам детей, непрошеный гость сидел в беседке во дворе садика с ножом в руках. При приближении охранника он поспешил скрыться – его задержали неподалеку. В полиции уточняют, что ранее он уже был судим.
По статье «Хулиганство» ему грозит до 7 лет лишения свободы.


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