На севере Москвы сняли с дерева женщину с арбалетом, которая протестовала там против программы реновации

По данным сетевого издания Sota, полицейские перед задержанием грозили ей огнестрельным оружием и уголовным делом. Экоактивистка Ольга Кузьмина забралась на высоту около 20 метров на тополь в Бабушкинском парке культуры и отдыха и пристегнула себя там ремнями. Она пояснила, что так выражает свой протест против застройки домами по программе реновации возле парка на Шушенской улице.
2021-08-10T04:03:55+03:00
2021-08-10T04:03:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884882-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:03, 10 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...