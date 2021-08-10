На севере Москвы сняли с дерева женщину с арбалетом, которая протестовала там против программы реновации

По данным сетевого издания Sota, полицейские перед задержанием грозили ей огнестрельным оружием и уголовным делом. Экоактивистка Ольга Кузьмина забралась на высоту около 20 метров на тополь в Бабушкинском парке культуры и отдыха и пристегнула себя там ремнями. Она пояснила, что так выражает свой протест против застройки домами по программе реновации возле парка на Шушенской улице.