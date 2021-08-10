Великобритания ввела санкции против режима Александра Лукашенко

Их ввели по трем направлениям – торговля, финансы и авиация. Ограничительные меры касаются в том числе миллиардера Михаила Гуцериева, которого в Лондоне считают одним из главных приближенных к Лукашенко олигархов и финансовых столпов его режима.

Одновременно свои санкции – в том числе против Национального олимпийского комитета белоруссии после инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской – ввели США. Это произошло в годовщину президентских выборов, итоги которых не признают Запад и оппозиция.

Сам Лукашенко вчера давал большую пресс-конференцию, где, отвечая на вопрос о мерах Лондона, ответил – цитата – «да подавитесь вы этими санкциями!»