Многочасовые очереди выстроились у границы США с Канадой после ее открытия

Это передают местные телеканалы. С понедельника эта граница открылась для американских туристов – въезд в Канаду разрешался только в особых случаях. Пускают в страну только прошедших полный курс вакцинации от ковида не менее чем за две недели до поездки и имеющих свежий отрицательный тест.

В обратную сторону граница для туристов останется закрытой как минимум до 21 августа, также нельзя въехать в Канаду до 7-го сентября туристам из других стран, кроме США.