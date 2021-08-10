Россия закрыла въезд в страну ряду представителей Великобритании за «антироссийскую деятельность»

Об этом объявил МИД. Конкретные имена и даже количество человек в списке при этом не уточняется. Таким образом Москва отвечает на персональные санкции, которые Лондон ввел в декабре 2020-го и апреле 2021-го. Тогда въезд в Соединенное Королевству закрыли ряду россиян, в том числе спикеру чеченского парламента Магомеду Даудову, известному под кличкой «Лорд». На Смоленской площади это назвали необоснованными нападками, вмешательством во внутренние дела России и давлением на российское правосудие. Свои санкции Британия ввела за террор, развязанный в отношении ЛГБТ в Чечне, и другие нарушения прав человека.
2021-08-10T03:03:34+03:00
2021-08-10T03:03:34+03:00
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03:03, 10 августа 2021
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