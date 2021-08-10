Российская гимнастка Дина Аверина призвала прекратить травлю израильтянки, опередившей ее на Олимпиаде в Токио

При этом россиянка отметила, что и сама получает немало гневных сообщений. По ее мнению, и она сама, и Ашрам ни в чем не виноваты, а все вопросы должны быть к судьям.

Выступление Ашрам в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике оценили на более высокий балл, несмотря на то, что та во время выступления уронила ленту. Судьи объяснили, что это она компенсировала более высокой, чем у Авериной, сложностью упражнений. Целый ряд российских спортивных функционеров и политиков, тем не менее, усмотрели в этом антироссийский заговор.