Все больницы Северной Осетии проверят на исправность систем подачи кислорода после аварии, унесшей жизни 9 человек

Это были пациенты с ковидом и обширным поражением легких, которые умерли из-за кратковременной остановки подачи кислорода после прорыва трубы под землей. Подача кислорода из резервных источников восстановлена, состояние остальных пациентов реанимации стабильное.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. На место направлена группа специалистов Росздравнадзора.