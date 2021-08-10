Z Архив новостей новости
5 1 6 87
03:03, 10 августа 2021

Все больницы Северной Осетии проверят на исправность систем подачи кислорода после аварии, унесшей жизни 9 человек

Это были пациенты с ковидом и обширным поражением легких, которые умерли из-за кратковременной остановки подачи кислорода после прорыва трубы под землей. Подача кислорода из резервных источников восстановлена, состояние остальных пациентов реанимации стабильное.
Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. На место направлена группа специалистов Росздравнадзора.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 59 6 5511 09.08
Голосование
3502150
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Томас Бах, президент МОК, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 6016 03.08
Блоги

Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий, профессор ВШЭ

Сталинизм-лайт Сталинизм постмодерна, сталинизм плюралистический. Его особенность — амбивалентное восприятие диктатора в ряду других исторических персонажей. Раз есть «Ельцин-центр», то пусть будет и «Сталин-центр»...

5 217 6 23502 05.08
Блоги

«Американским коллегам пора перестать лукавить и возобновить диалог» Ответы Посла РФ в США Анатолия Антонова на вопросы СМИ…

5 144 6 18523 03.08
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Украина — для украинцев (ничего не напоминает?) Сценарий, что человек русский, и собственно, именно за это свое законное право жить на своей земле и говорить на родном языке он выступил против киевского госпереворота – президентом Украины не предусматривается…

5 99 6 12658 05.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Про президента. Про землю. Про чувства. Про деоккупацию Почему управлять Украиной из-за рубежа или иностранцам, сидя в руководящих киевских креслах, можно, а украинским гражданам ассоциировать себя с исторической Родиной нельзя?..

5 209 6 28924 05.08
Блоги

+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...

5 215 6 34543 05.08
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 215 6 34990 08.08
Блоги

Открытые медиа

Но мы хотя бы попытались Мы приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики…

5 74 6 12516 05.08
Блоги

Светлана Тихановская политик

+ Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга Мы можем рассчитывать только на себя и друг на друга На вопрос «а можа так и трэба?», мы всей страной смогли ответить «нет, так быть не должно». Но теперь мы знаем, что нации, которая решилась быть свободной, предстоит много работы…

5 33 6 5583 09.08
8читать ;смотреть
Новости

Лукашенко готов признать Крым российским только после того, как это сделают все представители российской элиты

5 45 6 7744
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судейство на заказ Посмотрите на медальный зачет, который хоть и не напрямую, но отражает состояние дел в нашей стране. Как образ нашей страны продают на Западе? Медленное разрушение, полное отсутствие свобод…

5 113 6 21666 09.08
Новости

Стендап-комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста из-за шутки Таганский суд Москвы признал его виновным по административной статье о возбуждении ненависти, либо вражды…

5 31 6 6194
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Любовь и ненависть Вместо того, чтобы рассказать прекрасные чемпионские истории, найти позитив там, где он действительно был, мы до истерики обсуждаем то, что больше всего любим обсуждать: как весь мир объединился против нас…

5 147 6 33020 09.08
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Валерий Шарифулин/ТАСС Олимпиада. День 14-й Российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 кг…

5 24 6 5344 06.08
Новости

Лукашенко готов признать законность присоединения Крыма после того, как это сделают все представители российской элиты По словам Лукашенко, власти Украины были возмущены визитом белорусского правителя в Крым…

5 27 6 6160

Популярное за неделю

Новости

Скончался правозащитник Сергей Ковалев Об этом «Эху Москвы» сегодня сообщили его близкие…

6 22720
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Ну ладно, понятно, решили строить диктатуру, но зачем же делать все так же убого и ужасно, как делается всё. Хотя бы диктатуру они могли ненадолго сделать нормально?..

5 38 6 79881 04.08
#слушать 52:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3502150
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Томас Бах, президент МОК, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 6020 03.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 127 6 126494 08.08
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Лукашенко построил машину времени, которая показывает наше ближайшее будущее. Не в обиду Украине будет сказано — спецслужбы как российские, так и белорусские, как выясняется, шуруют по ее территории, как хотят…

5 72 6 66117 07.08
#слушать 47:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9216871
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4988812

Сегодня в эфире