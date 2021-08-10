Во Франции перевели из тюрьмы в психиатрическую клинику убийцу священника в департаменте Вандея

Это передает телеканал BFM. Летом прошлого года 40-летнего руандийца арестовали за поджог собора в Нанте, где он служил сторожем, но позже выпустили под судебный надзор до окончания процесса. Известно также, что это уже не первый раз у него в анамнезе, когда мужчина попадает к психиатрам.