Во Франции перевели из тюрьмы в психиатрическую клинику убийцу священника в департаменте Вандея

Это передает телеканал BFM. Летом прошлого года 40-летнего руандийца арестовали за поджог собора в Нанте, где он служил сторожем, но позже выпустили под судебный надзор до окончания процесса. Известно также, что это уже не первый раз у него в анамнезе, когда мужчина попадает к психиатрам.
2021-08-10T02:05:09+03:00
2021-08-10T02:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 10 августа 2021
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