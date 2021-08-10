Футбольный клуб «Барселона» может потерять на уходе Лионеля Месси 137 млн евро

Это оценка компании Brand Finance. Сумма складывается из упущенных 77 млн спонсорских средств и 43 млн, которые клуб не заработает на продаже сувенирной продукции с изображениями Месси.

Аргентинский футболист, игравший за этот клуб с 2003-го года, на днях объявил об уходе из-за непреодолимых финансовых разногласий. Продолжение контракта стоило бы «Барселоне» в год больше, чем все ее доходы. На данный момент известно о переговорах Месси с французским клубом «Пари-Сен Жермен».