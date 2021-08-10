Один из крупнейших производителей водки пожаловался на рост ее себестоимости

Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов в интервью РБК рассказал, что заметно дорожают зерно и сахар, а также продукты, использующиеся для упаковки продукции – металл, дерево и пленка. Из-за этого только за последние месяцы себестоимость выросла как минимум на 3%. В то же время до 80% в цене конечной продукции сейчас занимает акцизный сбор.
2021-08-10T02:05:04+03:00
2021-08-10T02:05:04+03:00
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02:05, 10 августа 2021
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