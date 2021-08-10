Пациенты московской больницы N71, которую возглавляет доктор Александр Мясников, жалуются на антисанитарию в палатах

Это передает телеканал «360». По данным его источников, во-первых, в палатах есть тараканы, причем в таких количествах, что некоторые пациенты просыпаются от того, что по ним ползают. Во-вторых, зачастую персонал не носит маски, а у пациентов не берут обязательные при госпитализации мазки на ковид.

Официально в медучреждении эту информацию пока никак не комментируют.