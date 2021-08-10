США ввели новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко

По оценке Вашингтона — крупнейший в истории. В черный список тех, с кем запрещено вести дела американским компаниям внесено 21 белорусское юрлицо, включая два крупных госпредприятия – один из крупнейших в мире производителей удобрений «Беларуськалий» и Гродненская табачная фабрика «Неман». В то же время, как отмечает сайт РБК, в этом списке нет ОАО «Белорусская калийная компания» — монопольного трейдера, через которого «Беларуськалий» вывозит свою продукцию.

Также въезд и активы в США заморожены еще 23-м гражданам Белоруссии. Одновременно свои новые пакеты схожих санкций против Лукашенко анонсировали власти Канады и Великобритании, их поддержал Евросоюз, который ввел секторальные санкции еще раньше.