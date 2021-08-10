Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о признании вакцины от ковида «Спутник» для паломников в Мекку

С 9 августа власти королевства впервые с начала пандемии начали пускать в страну иностранцев, желающих совершить так называемый «малый хадж». При этом для въезда обязательно иметь сертификат о вакцинации одним из признанных ВОЗ препаратов, в число которых «Спутник» пока не входит. Тем не менее, она активно применяется не только в России и СНГ, но и ряде арабских стран, и, по мнению Москвы, доказала свою эффективность. Туристические компании внутри России уже принимают заявки на туры от паломников.