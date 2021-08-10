Сергей Лавров: Россия блеснула на завершившейся в Токио Олимпиаде, несмотря на очевидные проявления предвзятости

Глава МИДа рассказал журналистам, что испытывает «восторг и ощущение гордости» по поводу выступления россиян на Играх.

Российские спортсмены, выступавшие без национальной символики из-за допинговых санкциях, заняли 3-е место в неформальном общекомандном зачете по общему количеству медалей (и превзошли по этому показателю результат прошлой Олимпиады в Рио), но по количеству золота оказались лишь на 5-й строчке – это худший результат за всю историю новой России и СССР на летних Играх.