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01:06, 10 августа 2021

В Петербурге рабочая группа избиркома рекомендовала восстановить на выборах в городское заксобрание Б. Вишневского

Ныне действующего депутата ЗакСа от партии «Яблоко» 5-го августа, ссылаясь на ошибку в документах, отказались регистрировать на выборах в новый созыв по одномандатному округу номер 2. Он находится в центре города, на территории округа, расположен, в частности, и офис губернатора в Смольном.
Также на выборах по тому же округу ранее подали документы для участия два кандидата, у которых от Вишневского отличаются только отчества. «Новая газета» в своем расследовании утверждает, что это городской чиновник и единоросс, поменявшие имена незадолго до начала избирательной кампании.


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