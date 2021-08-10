В Петербурге рабочая группа избиркома рекомендовала восстановить на выборах в городское заксобрание Б. Вишневского

Ныне действующего депутата ЗакСа от партии «Яблоко» 5-го августа, ссылаясь на ошибку в документах, отказались регистрировать на выборах в новый созыв по одномандатному округу номер 2. Он находится в центре города, на территории округа, расположен, в частности, и офис губернатора в Смольном.

Также на выборах по тому же округу ранее подали документы для участия два кандидата, у которых от Вишневского отличаются только отчества. «Новая газета» в своем расследовании утверждает, что это городской чиновник и единоросс, поменявшие имена незадолго до начала избирательной кампании.