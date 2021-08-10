Александр Лукашенко ответил на вопрос о пытках в изоляторе на Окрестина прошлым летом фразой «не санаторий»

Это произошло на 8-часовой пресс-конференции, которую политик дал в годовщину президентских выборов, результаты которых не признали оппозиция, Евросоюз и США. Также Лукашенко выразил уверенность в том, что бОльшая часть травм вышедших из изолятора была получена ими еще до задержания, и в том, что большинство избитых были пьяны и сами спровоцировали силовиков. Наконец, выдвинул Лукашенко и такой аргумент – цитирую – «А зачем их пытать? Там же следствие не вели» — конец цитаты.
2021-08-10T01:05:18+03:00
2021-08-10T01:05:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2884852-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 10 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...