Александр Лукашенко ответил на вопрос о пытках в изоляторе на Окрестина прошлым летом фразой «не санаторий»

Это произошло на 8-часовой пресс-конференции, которую политик дал в годовщину президентских выборов, результаты которых не признали оппозиция, Евросоюз и США. Также Лукашенко выразил уверенность в том, что бОльшая часть травм вышедших из изолятора была получена ими еще до задержания, и в том, что большинство избитых были пьяны и сами спровоцировали силовиков. Наконец, выдвинул Лукашенко и такой аргумент – цитирую – «А зачем их пытать? Там же следствие не вели» — конец цитаты.