Группа специалистов Росздравнадзора вылетит во Владикавказ после гибели 9 пациентов ковидной реанимации

Местные власти утверждают, что авария произошла из-за прорыва подземной трубы, но больных оперативно перевели на резервные источники снабжения кислородом. Скончались только самые тяжелые пациенты – 8 женщин и 1 мужчина в возрасте от 47 до 85 лет, у которых было поражение более 90 процентов легких. В общей сложности в реанимации на момент ЧП находилось более 70-ти человек, состояние всех выживших – стабильное.
2021-08-10T01:04:34+03:00
2021-08-10T01:04:34+03:00
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01:04, 10 августа 2021
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