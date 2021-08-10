США ввели санкции против одного из крупнейших экспортеров Белоруссии – компании «Беларуськалий»

Американский Минфин дал срок до 8 декабря на сворачивание действующих сделок. Новые санкции будут компенсированы с помощью России, — отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.

В свою очередь, Александр Лукашенко накануне сказал, что намерен попросить у России еще один кредит на миллиард долларов.

По словам главы республики, Москва могла бы перевести средства через Евразийский банк развития взамен займа Международного валютного фонда, который должен был выделить стране миллиард долларов на борьбу с последствиями пандемии. Лукашенко также сказал, что попросил Россию рефинансировать долг республики и отсрочить выплаты по нему.

В прошлом году Лукашенко говорил, что его не устраивают выдвинутые МВФ условия — Фонд потребовал от властей ввести карантин.