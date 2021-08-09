Президент Владимир Путин учредил орден и медаль для деятелей культуры. Об этом сообщили сегодня в Кремле

В указе говорится, что орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждаются граждане за создание театральных спектаклей, кино и телефильмов, литературных и музыкальных произведений, концертных и цирковых программ, а также за возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений.