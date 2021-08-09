Центры США по контролю и предотвращению заболеваний сообщили, что только 0,01% привитых тяжело заболевали ковидом

Американские Центры по контролю и предотвращению заболеваний сообщили, что только 0,01% привитых тяжело заболевали ковидом. Из 164 миллионов жителей США, которые прошли полную вакцинацию, это половина населения страны, был госпитализирован 7101 человек, полторы тысячи скончались. Такие данные приводит телеканал CNN.
2021-08-09T23:04:17+03:00
2021-08-09T23:04:17+03:00
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23:04, 09 августа 2021
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