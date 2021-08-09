Глава Северной Осетии после гибели пациентов пообещал обеспечить резервную подачу кислорода во всех больницах

Сергей Меняйло выразил соболезнования родственникам 9 человек в реанимации, которые скончались из-за аварии. По словам чиновников, прорвало подземную трубу, по которой кислород поступал в больницу скорой помощи Владикавказа. Погибшие были в тяжелом состоянии из-за коронавируса.