Александр Лукашенко в годовщину президентских выборов общался с прессой больше 8-ми часов

Государственные СМИ отмечают, что глава Белоруссии побил собственный рекорд. Лукашенко сказал, что лично потребовал разогнать протесты, назвал ложными сообщения о пытках задержанных и сказал, что надеется получить новый кредит от России.
2021-08-09T22:33:37+03:00
2021-08-09T22:33:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 09 августа 2021
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