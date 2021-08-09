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22:33, 09 августа 2021

Жительница Москвы в знак протеста против реновации провела больше шести часов на дереве с арбалетом в руках

Как передает портал «ОВД-Инфо», Ольга Кузьмина привязала себя к тополю на высоте 20 метров в Бабушкинском парке на севере столицы. Полицейские снимали ее с помощью пожарной лестницы, они были в бронежилетах, шлемах с щитами. Девушка пояснила, что таким образом протестовала против стройки рядом с ее домом на Янтарной улице в рамках программы реновации.


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