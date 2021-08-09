Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов

По его словам, почти 600 пожаров вспыхнули в разных районах в течение нескольких дней. Премьер отметил, что это произошло на фоне аномальной жары и месяцев засухи. В обращении по телевидению к нации Кириакос Мицотакис сказал, что климатический кризис стучится в двери всей планеты, но подчеркнул, что это пояснение, а не отговорка и попросил прощения у граждан.

