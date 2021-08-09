СК возбудил дело по факту гибели девяти пациентов с коронавирусом в Северной Осетии

Как объясняют власти, произошел прорыв подземной трубы, по которой в больницу скорой помощи Владикавказа поступал кислород. В момент аварии в реанимации находились более 70 пациентов. В республиканском министерстве здравоохранения сказали ТАСС, что запущена резервная система подачи кислорода.