Под новые американские санкции попала компания «Беларуськалий»

Это один из главных налогоплательщиков Белоруссии и основной поставщик валюты в республику. Министерство финансов США дало срок до 8 декабря на сворачивание сделок с компанией – она один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.

Под новые санкции также попал Национальный олимпийский комитет Белоруссии. В США его подозревают в пособничестве в отмывании денег и уклонении от визовых ограничений.

Ранее сегодня санкционные списки против Белоруссии расширили Евросоюз, Великобритания и Канада. Это связано с годовщиной президентских выборов в республике, после которых начались массовые протесты.



Новые санкции будут компенсированы с помощью России, — отметил в эфире «Эха Москвы» главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Ремчуков добавил, что Александр Лукашенко убежден, что Запад начал против него войну. Лукашенко сегодня сказал, что намерен попросить у России еще один кредит на миллиард долларов.