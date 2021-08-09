СК возбудил уголовное дело по факту гибели 9 пациентов с коронавирусом из-за аварии в системе подачи кислорода

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели в Северной Осетии 9 пациентов с коронавирусом из-за аварии в системе подачи кислорода. После трагедии проверят все больницы региона.

Дело завели по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СК. Представители прокуратуры и Росздравнадзора проводят свою проверку в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее прорвало трубу, по которой кислород из резервуара, находящегося под землей, поступал в стационар. Почему произошла авария, пока неизвестно. Это выяснят эксперты. Сообщается, что никаких работ, которые могли бы повредить трубу, в этом месте не проводилось. По данным источника агентства Интерфакс, причиной трагедии стала изношенность оборудования. Всего в реанимации на момент аварии находился 71 человек. 8 женщин и 1 мужчина скончались, все они находились в крайне тяжелом состоянии – с 90% поражением легких. По словам главы региона Сергея Меняйло, однозначно сказать, что именно привело к гибели, пока нельзя. Он обратился семьям погибших.

Сейчас больница обеспечена кислородом, еще 8 тонн скоро доставят из Краснодара, на подхвате и Минобороны со своими запасами. Минздрав, между тем, направит во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сказал «Эху Москвы», что персонал больницы мог вовремя не среагировать на сигнал о неисправности аппаратуры.Как он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», необходимо провести ревизию всех кислородных линий, так как они не модернизировались с советских времен. «Видимо, это стечение обстоятельств: первое — это отсутствие резерва, который должен быть предусмотрен резервная линия для подачи кислорода. Второе — современная аппаратура дает сигнал на пульт, либо звуковой сигнал, в случае, если кислорода недостаточно или концентрация падает, поэтому видимо тоже не до оценена была эта система, либо она была неисправна. И поэтому такое большое число погибших, что не успели сориентироваться медицинские работники и переключиться на другие источники кислорода», — сказал он. По словам А.Куринного, в соответствии с действующими нормативными документами подобных случаев быть не должно. И сегодняшнее ЧП может стать поводом для проведения ревизии всех кислородных линий, так как многие из них построены ещё в советское время и после не модернизировались.