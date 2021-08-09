СМИ: Вице-президент и фактический глава компании «Самсунг» может досрочно выйти из тюрьмы на этой неделе

Вице-президент и фактический глава компании «Самсунг» может досрочно выйти из тюрьмы на этой неделе. Об этом пишет газета «Уолл-Стрит Джорнал» со ссылкой на документ Министерства юстиции Южной Кореи.

Ли Джэ Ён, которого называют наследником компании «Самсунг», в январе был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в даче взяток бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Сама она была приговорена к 20 годам заключения.

