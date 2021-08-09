Интерфакс: Талибы захватили шестую по счету региональную столицу

Талибы, как передает Интерфакс, захватили шестую по счету региональную столицу. Власти провинции Саманган отметили, что в городе Айбак боевики вошли без боя. Губернатор вывел все войска.

Движение Талибан признано в России террористической организацией и запрещено. Боевики стали захватывать новые территории в стране на фоне вывода из Афганистана военных США и НАТО.