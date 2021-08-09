В правительстве, по сведениям ТАСС, не одобрили решение о запрете экспорта бензина

Тему обсуждали на совещании нефтяников с вице-премьером Александром Новаком. Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша сказал изданию РБК, что компаниям рекомендовано увеличить поставки бензина на биржу. По его словам, нефтяники выразили готовность пойти на этот шаг.

