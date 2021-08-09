На севере Москвы задержана женщина, которая с арбалетом залезла на дерево в знак протеста против реновации

Как передает издание «Сота», полицейские пригрозили ей уголовным делом и применением огнестрельного оружия.
Задержанная пояснила, что выступает против строительства рядом с Бабушкинским парком на Шушенской улице дома по программе реновации.
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Как передает издание «Сота», полицейские пригрозили ей уголовным делом и применением огнестрельного оружия.
Задержанная пояснила, что выступает против строительства рядом с Бабушкинским парком на Шушенской улице дома по программе реновации.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...