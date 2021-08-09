Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября помочь пострадавшим от лесных пожаров

Это касается выплат, ремонта жилья и строительства новых домов взамен сгоревших. Документ опубликован на сайте Кремля.

Лесные пожары бушуют в Якутии, а также в Иркутской области и Башкирии. Значительную часть Сибири накрыло дымом от пожаров.