Президент Владимир Путин поручил до 1 сентября помочь пострадавшим от лесных пожаров

Это касается выплат, ремонта жилья и строительства новых домов взамен сгоревших. Документ опубликован на сайте Кремля.
Лесные пожары бушуют в Якутии, а также в Иркутской области и Башкирии. Значительную часть Сибири накрыло дымом от пожаров.
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Это касается выплат, ремонта жилья и строительства новых домов взамен сгоревших. Документ опубликован на сайте Кремля.
Лесные пожары бушуют в Якутии, а также в Иркутской области и Башкирии. Значительную часть Сибири накрыло дымом от пожаров.
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...