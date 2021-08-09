В Берлине активисты приносят цветы и свечи к посольству Белоруссии

Как передает немецкая медиакомпания «Дойче Велле», они это делают в память о жертвах режима Александра Лукашенко. Сегодня прошел ровно год с президентских выборов и начала протестов.
2021-08-09T20:03:58+03:00
2021-08-09T20:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 09 августа 2021
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