Группа экспертов при ООН подготовила доклад, согласно которому человечество ожидает катастрофическое изменение климата

Они прогнозируют появление экстремальных погодных условий в разных регионах мира, в том числе тепловые волны, как недавно в Канаде, или наводнения, подобные тем, что произошли в Германии и Китае.

Причиной изменения климата авторы доклада считают глобальное потепление из-за деятельности человека.