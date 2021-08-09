В ведомстве заявили, что это ответ на действия Лондона — ранее британские власти ввели визовые ограничения в отношении россиян, которых считают причастными к нарушению прав человека в Чечне, — передает Интерфакс.
Российский МИД объявил о персональных санкциях в отношении ряда граждан Великобритании
В ведомстве заявили, что это ответ на действия Лондона — ранее британские власти ввели визовые ограничения в отношении россиян, которых считают причастными к нарушению прав человека в Чечне, — передает Интерфакс.