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19:32, 09 августа 2021

Российский МИД объявил о персональных санкциях в отношении ряда граждан Великобритании

В ведомстве заявили, что это ответ на действия Лондона — ранее британские власти ввели визовые ограничения в отношении россиян, которых считают причастными к нарушению прав человека в Чечне, — передает Интерфакс.



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