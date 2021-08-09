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19:32, 09 августа 2021

США обвинили Национальный Олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов

Организацию возглавляет старший сын главы республики Виктор Лукашенко.

Кроме того, новые американские санкции затронули «Беларуськалий», это один из крупнейших налогоплательщиков страны.


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