Greenpeace России: Этот год будет рекордно плохим по масштабам пожаров на территории России за всю историю наблюдения

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин, этот год будет рекордно плохим по масштабам пожаров на территории России за всю историю наблюдения.

«Пожары рекордные по площадям. Пока этот год – второй по тяжести за всю историю наблюдений. Но, судя по динамике, с которой мы идем, по площадям, которые прирастают каждый день, скорее всего это будет рекордный год. Такого плохого года в российской истории, пока за всю историю космических наблюдений в 21 век, мы ни разу не видели», — сказал он.

По словам Г.Куксина, речь идет и про общие площади пожаров, и про площади погибших лесов, потому что «доля верховых пожаров довольно большая в этом году», и по площади параметра отдельных пожаров.

«Сейчас один из сотен пожаров, который действует в Якутии, набрал рекордную площадь – более 1,3 млн гектаров. Пожаров таких размеров ни разу, никогда за всю историю точных наблюдений человечество не фиксировало. Этот год будет рекордно плохим, то есть таких плохих годов по площадям пожаров просто еще не было в нашей истории», — подчеркнул он.

Как отметил Г.Куксин, возникают пожары по вине людей, а развиваются они так опасно в сочетании двух вещей – это климатические условия, то есть реальная жара и засуха, и, конечно, это позднее реагирование.

«Причины пожаров самые обычные – это человеческий обычно фактор: весной – это поджоги травы, летом – сжигание порубочных остатков, то есть это не «черные лесорубы» мифические, это самые обычные лесозаготовители, которые экономят силы и время и сжигают, когда удобно это сжигать, а не тогда, когда это должно быть по правилам. Конечно, еще и костры – почти 100% пожаров в Карелии это оставленные туристами (и местными и приезжими) костры. Обычные причины, в основном человеческие, в условия необычной жары, в условиях изменившегося климата дают такое опасное развитие», — пояснил он.