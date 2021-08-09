Под американские санкции против Белоруссии попал «Беларуськалий» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений и основной поставщик валюты в бюджет республики.

Продукция «Беларуськалия» охватывает шестую часть мирового рынка. На предприятии работает почти 15% населения города Солигорск. Это один из главных экспортеров Белорусиии и основной донор – пошлины и налоги составляют около 8-10% всего бюджета страны, писала Русская служба BBC. Выручка «Беларуськалия» за прошлый год составила около 2,5 миллиардов долларов. Сколько потеряет Минск из-за санкций, пока оценить невозможно, но потенциальные потери для экономики страны они могут быть крайне серьезными. Ограничительные меры, введенные США в отношении Беларуськалия, компаний оборонного и энергетического секторов, организаций, работающих в других отраслях, приурочены к годовщине президентских выборов, которые спровоцировали в Белоруссии беспрецедентную волну протестов – их власти республики жестко подавляли. Репрессии в отношении оппозиции и стали поводом для санкций. На Беларуськалии год назад также началась забастовка, ее поддержали порядка 6,5 тысяч работников — более трети всех сотрудников предприятия. Протест оказался непродолжительным – под давлением арестов, штрафов, увольнений и уголовных дел отказались от участия в забастовке.

Санкции против Белоруссии также анонсировал Евросоюз, Великобритания, Канада.

Александр Лукашенко попросил Россию предоставить Белоруссии новый кредит. По словам главы республики, Москва могла бы перевести средства через Евразийский банк развития взамен займа Международного валютного фонда, который должен был выделить стране миллиард долларов на борьбу с последствиями пандемии. Лукашенко также сказал, что попросил Россию рефинансировать долг республики и отсрочить выплаты по нему. В прошлом году Лукашенко говорил, что его не устраивают выдвинутые МВФ условия — Фонд потребовал от властей ввести карантин.

