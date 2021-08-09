В центре Москвы сейчас чествуют российских олимпийцев без масок и социальной дистанции

На телетрансляции видно, что масок нет практически ни у кого: ни у спортсменов, ни у чиновников, ни у зрителей, которые плотно стоят с флагами у сцены на Васильевском спуске. При этом видно, что это место оцеплено и обычных болельщиков туда не пускают.