В центре Москвы сейчас чествуют российских олимпийцев без масок и социальной дистанции

На телетрансляции видно, что масок нет практически ни у кого: ни у спортсменов, ни у чиновников, ни у зрителей, которые плотно стоят с флагами у сцены на Васильевском спуске. При этом видно, что это место оцеплено и обычных болельщиков туда не пускают.
2021-08-09T18:32:40+03:00
2021-08-09T18:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 09 августа 2021
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