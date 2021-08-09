Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что представители комиссии выезжают со срочной проверкой в Петербург

На заседании комиссии она напомнила, что Центризбирком трижды признавал работу горизбиркома Петербурга неудовлетворительной. Памфилова добавила, что губернатор Александр Беглов взял на себя полную ответственность за предстоящие выборы и прекрасно знает, что происходит.

Памфилова отреагировала на жалобу певицы Татьяны Булановой, которая выдвигается в заксобрание города и Госдуму от партии «Родина». Буланова утверждает, что местные чиновники препятствуют выборной агитации.