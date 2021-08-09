Американский Минфин объявил, что новые санкции США затрагивают «Беларуськалий»

Это один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Британская медиакомпания ВВС ранее отмечала, что пошлины на экспорт и налоги «Беларуськалия» это от 8 до 10% всего бюджета Белоруссии.

Кроме того, новые ограничения касаются Национального Олимпийского комитета республики, а также Следственного комитета, — передает ТАСС.

Как пояснили в Белом доме, США обвиняют Олимпийский комитет Белоруссии в способствовании отмыванию денег и уклонении от санкций в виде обхода визовых запретов.

Ранее сегодня Евросоюз объявил о расширении санкций против Белоруссии – в список внесли 78 физлиц и 8 организаций. Расширили санкции также Великобритания и Канада.