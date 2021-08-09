Чиновников и бюджетников переведут на российские мессенджеры и цифровые сервисы

Власти опасаются за безопасность данных и не доверяют зарубежным компаниям.

Электронная почта, мессенджер, программы для аудио— и видео-конференц-связи, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и проектами – все это станет частью Единой коммуникационной платформы, которую создадут власти на базе приложений от российских разработчиков. Как пишет газета «Коммерсант», первыми, кому придется освоить платформу, будут учителя и другие работники сферы образования. Уже через полгода родителям школьников, самим учащимся и студентам, видимо, придется скачивать одобренный российский мессенджер для общения с преподавателями, которым будет запрещено пользоваться зарубежными IT-сервисами. Потом это ждет и других госслужащих и бюджетников.

В Министерстве цифрового развития успокаивают – это требование не касается личного пользования, только работы. Там необходимость перехода на отечественное программное обеспечение объяснили тем, что часто служебной коммуникации часто содержится конфиденциальные сведения и персональные данные. Популярные бесплатные сервисы не обеспечивают необходимый уровень безопасности. Есть и другие риски – никто не гарантирует, что зарубежные компании не запретят пользоваться своими продуктами госучреждениям, как это было, например, с сервисом онлайн-конференций Zoom.

Представители рынка отмечают, что среди отечественных систем в целом есть конкурентные решения, но масштабировать их на крупные и многоуровневые институты будет непросто.