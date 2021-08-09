Российские медики отмечают нехватку донорской крови

Они связывают это с идущей массовой кампанией по вакцинации. Сложная ситуация с донорской кровью сложилась в Петербурге. Нехватка крови, как сообщили медики, продолжается уже на протяжении двух недель. Это не значит, что, к примеру, в Петербурге ситуация критическая, так как у врачей всегда имеется специальный банк крови. Однако, пополнять его необходимо, — напоминают они. Врачи и сотрудники НКО даже занимаются обзвоном постоянных доноров; а также организуют специальные дни организованной сдачи крови. К примеру, по данным Интерфакса, петербургская станция переливания приняла сегодня около полутысячи доноров, что снизило её потребность.

До этого газета Коммерсантъ сообщала, что причиной нехватки стала кампания по вакцинации, в ходе которой между первой и второй прививками, затем и в течение месяца, нельзя быть донором. Как раз именно сейчас, по словам врачей, вакцинацию проходят те люди, которые чаще всего становятся поставщиками крови. Оказывается, что в течение полугода её также не рекомендуют сдавать тем, кто переболел ковидом в тяжелой или даже средней степени.

Сюда же наложились и массовые отпуска и каникулы, когда из города уезжают студенты и курсанты.

По сведениям газеты «Коммерсант», сложная ситуация с нехваткой донорской крови сложилась на Ставрополье, в Ростове, Перми и Ульяновской области.

В Федеральном медико-биологическом агентстве утверждают, что дефицита донорской крови в России нет. В пресс-службе ведомства сказали, что сейчас запас плазмы превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз.